«Преклоняюсь перед ней»: Михаил Шуфутинский высказался в поддержку Софии Ротару





В минувшую субботу состоялся масштабный концерт «Легенд Ретро FM», одной из участниц которого стала легендарная украинская певица София Ротару. Ее выступление имело огромный успех, зал долго не хотел отпускать звезду со сцены бурными овациями. Взаимная благодарность певицы и российских зрителей была очевидной.Свою порцию поддержки и комплиментов в адрес исполнительницы решил высказать и Михаил Шуфутинский. «Я преклоняюсь перед ней. Она - очень красивая женщина, в которую я давно влюблен. Она просто невероятная. И сегодня я очень рад, что София находится на одной сцене с нами», - приводит слова артиста «Комсомолка».Шуфутинский также добавил, что не особо интересуется политикой, однако уверен при этом, что София Ротару не позволяла себе никаких негативных высказываний о России.