София Ротару поделилась впечатлениями от концерта в Москве





София Ротару была одной из первых звезд украинского шоу-бизнеса, которые согласились выступить в России несмотря на ухудшение отношений между двумя странами. Певица признавалась во множестве интервью, что переживала по поводу реакции публики на её появление. Более того, знаменитость отказывалась от встречи с журналистами во время концертов, лишь недавно прокомментировав восприятие публикой ее появления на сцене в Москве. Известно, что исполнительница спела множество хитов на шоу «Легенды Ретро FM», среди которых значились «Червона рута», «Белая зима», «Луна, Луна» и многие другие.По словам Ротару, российские поклонники тепло приняли её в столице, подпевая артистке и даря ей цветы. Она осталась «очень счастливой и благодарной» за положительные отзывы и хорошо настроенную публику, которая «придала ей сил». Менеджмент Ротару сообщил, что нежелание звезды общаться связано с избеганием «провокационных вопросов». Это подтверждается большим количеством скандалов, которые сопровождают певицу. Сестра Софии Михайловны недавно опровергла слухи о том, что её знаменитая родственница спонсировала войну на Донбассе.