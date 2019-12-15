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София Ротару поделилась впечатлениями от концерта в Москве

Концерт Софии Ротару в Москве стал неожиданным событием для соотечественников, которые тепло приняли певицу. София Ротару позднее поделилась впечатлениями от гастролей в России.

София Ротару была одной из первых звезд украинского шоу-бизнеса, которые согласились выступить в России несмотря на ухудшение отношений между двумя странами. Певица признавалась во множестве интервью, что переживала по поводу реакции публики на её появление. Более того, знаменитость отказывалась от встречи с журналистами во время концертов, лишь недавно прокомментировав восприятие публикой ее появления на сцене в Москве. Известно, что исполнительница спела множество хитов на шоу «Легенды Ретро FM», среди которых значились «Червона рута», «Белая зима», «Луна, Луна» и многие другие.

По словам Ротару, российские поклонники тепло приняли её в столице, подпевая артистке и даря ей цветы. Она осталась «очень счастливой и благодарной» за положительные отзывы и хорошо настроенную публику, которая «придала ей сил». Менеджмент Ротару сообщил, что нежелание звезды общаться связано с избеганием «провокационных вопросов». Это подтверждается большим количеством скандалов, которые сопровождают певицу. Сестра Софии Михайловны недавно опровергла слухи о том, что её знаменитая родственница спонсировала войну на Донбассе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:28

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