«Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять»: Муж Ирины Лобачевой ответил на обвинения в побоях
Известная российская фигуристка Ирина Лобачева ранее рассказала в программе «Секрет на миллион» о причинах развода со своим молодым супругом, обвинив Ивана Третьякова в побоях. Спортсмен решил лично прокомментировать эти обвинения, рассказав свою версию произошедшего.
47-летняя Лобачева рассказала в эфире телеканал НТВ о том, что 30-летний муж позволяет себе поднимать на нее руку, это она назвала одной из причин того, что решилась подать на развод. По словам фигуристки, она несколько раз даже писала заявление в полицию, однако всегда забирала его. Как оказалось, у Ивана Третьякова есть и своя версия этих событий. По словам спортсмена, он в свои 30 лет чувствует себя вдвое старше и уверяет, что в истории, о которой рассказывает его благоверная супруга, он лишь пытался привести ее в чувства в момент, когда она находилась в неадекватном состоянии. В результате Лобачева приняла хлопки по щекам за удары, а синяки на теле женщины Третьяков называет последствиями ее бурных возлияний.
«Она как-то словила "белку", я ее повел в холодный душ. Иногда она становится неадекватной, я прихожу – хлопаю ее по щекам. Теперь оказывается, что я ее бью. Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять. Я ее должен очень крепко держать, потому что она постоянно отбивается. Стоит только отпустить, как она делает пару шагов и об лестницу. Я разными способами пытался ей помочь: запирал дома, выливал, не давал пить. Я за эти годы в раковину вылил столько водки», - посетовал фигурист в эфире шоу.
В ответ на это Лобачева подчеркнула, что выливать спиртное ее молодому мужу приходилось лишь однажды, а вот насчет «белки» он вообще преувеличивает.
47-летняя Лобачева рассказала в эфире телеканал НТВ о том, что 30-летний муж позволяет себе поднимать на нее руку, это она назвала одной из причин того, что решилась подать на развод. По словам фигуристки, она несколько раз даже писала заявление в полицию, однако всегда забирала его. Как оказалось, у Ивана Третьякова есть и своя версия этих событий. По словам спортсмена, он в свои 30 лет чувствует себя вдвое старше и уверяет, что в истории, о которой рассказывает его благоверная супруга, он лишь пытался привести ее в чувства в момент, когда она находилась в неадекватном состоянии. В результате Лобачева приняла хлопки по щекам за удары, а синяки на теле женщины Третьяков называет последствиями ее бурных возлияний.
«Она как-то словила "белку", я ее повел в холодный душ. Иногда она становится неадекватной, я прихожу – хлопаю ее по щекам. Теперь оказывается, что я ее бью. Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять. Я ее должен очень крепко держать, потому что она постоянно отбивается. Стоит только отпустить, как она делает пару шагов и об лестницу. Я разными способами пытался ей помочь: запирал дома, выливал, не давал пить. Я за эти годы в раковину вылил столько водки», - посетовал фигурист в эфире шоу.
В ответ на это Лобачева подчеркнула, что выливать спиртное ее молодому мужу приходилось лишь однажды, а вот насчет «белки» он вообще преувеличивает.