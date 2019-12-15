Названы 7 болезней, которые сопровождает неприятный запах изо рта





Самой банальной причиной неприятного запаха изо рта часто являются заболевания полости рта. К таковым обычно относятся проблемы с зубами и деснами, вроде кариеса, кровоточивости и различных воспалений. Медики говорят, что эти процессы способствуют появлению сероводорода, который ответственен за запах протухших яиц. Другим, более серьезным, фактором называют печеночную недостаточность, о которой сигнализируют ноты аммиака и сырой рыбы. А вот сладковатое дыхание часто возникает в результате развития сахарного диабета.Ученые рекомендуют беременным женщинам следить за своим дыханием, тесно связанным с возможными осложнениями в этот период. К примеру, преэклампсия наблюдается в 84% случаях обнаружения неприятного запаха изо рта. Более того, это может быть одним из самых явных симптомов скрытого онкологического недуга. Очевидным фундаментом для зловонного дыхания можно назвать и аномалии в работе ЖКТ. Болезнетворные бактерии накапливаются в кишечнике, стимулируя вздутие, кислотный рефлюкс и плохое пищеварение. Наконец, инфекция в пазухах способна проявляться в виде слизи на задней части глотки, которую называют идеальной почвой для размножения бактерий, выделяющих неприятные запахи.