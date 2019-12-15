«Зачем жить без кайфа»: Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к сексу





На вопрос журналистов о том, может ли девушка сегодня обойтись без второй половинки, артистка ответила утвердительно, однако выразила сомнение в логичности подобного поведения. «Конечно, однако какая в этом необходимость», - подчеркнула она.Более того, утвердительно ответила исполнительница и на вопрос о том, можно ли прожить без секса. Правда, в этом случае ее ответ получился более подробным. «Конечно можно, без чего угодно можно прожить, кроме еды и воды. Вопрос только в том, нужно ли? Я не считаю, что человек должен ограничивать себя в удовольствиях. У кого-то другое мнение – это индивидуальный выбор. Но зачем жить без кайфа?» - отметила Дайнеко.