Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без человека
Ранее в российской ракетно-космической корпорации «Энергия» решили подробно рассказать о строительстве нового космического корабля «Орел», предназначенного для транспортировки полезных грузов на Луну. Опытный селенолог Владислав Шевченко прокомментировал задачи предстоящей экспедиции и рассказал, почему искусственный интеллект не сможет полноценно заменить человека на спутнике Земли.
В разговоре о технических аспектах и других особенностях новой лунной миссии был поднят вопрос о целесообразности проведения именно пилотируемого полета. Как отмечает издание «Слово и дело», многие эксперты сегодня уверены в том, что рациональней было бы отправить к спутнику автоматизированные системы без участия человека. Однако, по убеждению специалистов, только человек может открыть что-то действительно новое, поскольку машины всегда действуют в соответствии со строго заданными алгоритмами.
«В этом смысле у меня вполне однозначное мнение о том, что полностью заменить человека искусственным интеллектом не выйдет еще очень долго. Машины делают что-либо исключительно в рамках своей программы. Если им дали задачу по поиску чего-либо, то они будут искать именно это. Но в этой работе нужно проявить креативность, чтобы не проигнорировать что-то из того, что не входит в начальный план и вполне может встретиться в работе», - резюмировал Шевченко.
В разговоре о технических аспектах и других особенностях новой лунной миссии был поднят вопрос о целесообразности проведения именно пилотируемого полета. Как отмечает издание «Слово и дело», многие эксперты сегодня уверены в том, что рациональней было бы отправить к спутнику автоматизированные системы без участия человека. Однако, по убеждению специалистов, только человек может открыть что-то действительно новое, поскольку машины всегда действуют в соответствии со строго заданными алгоритмами.
«В этом смысле у меня вполне однозначное мнение о том, что полностью заменить человека искусственным интеллектом не выйдет еще очень долго. Машины делают что-либо исключительно в рамках своей программы. Если им дали задачу по поиску чего-либо, то они будут искать именно это. Но в этой работе нужно проявить креативность, чтобы не проигнорировать что-то из того, что не входит в начальный план и вполне может встретиться в работе», - резюмировал Шевченко.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:01