В последних версиях Android найдена ошибка при разблокировке устройства





Когда пользователь вводит код разблокировки девайса, экран на короткое время гаснет, а затем повторного включается, но при этом остаётся заблокированным. Впервые данная ошибка была раскрыта несколько месяцев назад, однако в то время не являлась массовой проблемой. Недочет не был ликвидирован, однако эксперты сумели определить причину его появления. Суть неполадки проявляется во время процесса сверки пароля. После его ввода система отправляет запрос в данные памяти устройства, однако без возможности получить доступ к ключу дешифровки, отправляет «нулевой» результат, провоцирующий сбой.На текущий момент имеется информация о случаях, при которых проблема появлялась у собственников Pixel различных моделей, а также девайсах марок Sony и OnePlus. Специалисты не исключают, что сложности возникают у большего количества пользователей, поскольку разного рода устройства продолжают получать обновления до Android версии 10.Во избежание неполадки с разблокировкой пользователям смартфонов отмеченных марок советуют использовать иные методы защиты девайсов от неразрешенного доступа к данным. Сотрудники Google располагают данными о существующей проблеме. Предположительно, в самое ближайшее время будет выпущен патч для ликвидации ошибки.