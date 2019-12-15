Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше него





Сегодня Плющенко сосредоточен на том, чтобы помочь маленькому Саше достигнуть больших высот в фигурном катании. Не так давно фигурист признался, что 6-летний сын делает в спорте большие успехи. В то же время, мальчик достиг определенных высот и в том, что касается финансового благосостояния, поскольку его гонорары за выступления уже опережают суммы, которые зарабатывает его отец. «Саша на данный момент зарабатывает солидные деньги. Он в этом смысле уже меня начал опережать», - признался спортсмен.Сам Евгений Плющенко при этом вспоминает, что свои первые деньги стал получать в значительно более старшем возрасте. Впрочем, он тоже начал зарабатывать, как и сын, в раннем детстве. «Я довольно рано начал получать собственный доход. Первые серьезные деньги мне удалось заработать в спорте, когда мне было 13 лет, а в 15 лет я уже смог купить папе автомобиль и трехкомнатную квартиру», - приводит слова фигуриста портал «СтарХит».