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Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше него

Известный российский фигурист Евгений Плющенко рассказал, что его сын Саша в своем юном возрасте получает весьма внушительные гонорары за выступления на льду и даже опережает по этому показателю своего знаменитого отца. Гном Гномыч, как ласково называет Сашу его мать, Яна Рудковская, много тренируется и принимает участие в большом количестве представлений.
Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше него

Сегодня Плющенко сосредоточен на том, чтобы помочь маленькому Саше достигнуть больших высот в фигурном катании. Не так давно фигурист признался, что 6-летний сын делает в спорте большие успехи. В то же время, мальчик достиг определенных высот и в том, что касается финансового благосостояния, поскольку его гонорары за выступления уже опережают суммы, которые зарабатывает его отец. «Саша на данный момент зарабатывает солидные деньги. Он в этом смысле уже меня начал опережать», - признался спортсмен.

Сам Евгений Плющенко при этом вспоминает, что свои первые деньги стал получать в значительно более старшем возрасте. Впрочем, он тоже начал зарабатывать, как и сын, в раннем детстве. «Я довольно рано начал получать собственный доход. Первые серьезные деньги мне удалось заработать в спорте, когда мне было 13 лет, а в 15 лет я уже смог купить папе автомобиль и трехкомнатную квартиру», - приводит слова фигуриста портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:51

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