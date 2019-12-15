Настасья Самбурская заговорила о своей свадьбе

Самбурская подчеркнула, что в любой момент может вступить в брак. При этом знаменитость надеется на прекращение вопросов о личной жизни после этого события. Актриса напомнила, что ранее имела опыт брака., – отметила Самбурская.В продолжении общения с поклонниками актриса сообщила о своём новом направлении развития карьеры. Вокал пока не приносит ей доходов, поскольку все деньги тратятся на услуги музыкантов, съёмку видео, записи и приобретение композиций. Самбурская добавила, на Новый год она хочет получить в подарок авто люксового сегмента. Актриса отметила маловероятность появления подобного подарка под ёлкой, поэтому выразила готовность заработать на приобретение транспортного средства самостоятельно в следующем году.