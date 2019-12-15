«Он меня избил»: Ирина Лобачева назвала причину развода с молодым мужем





По словам Лобачевой, она подала на развод, несмотря на то, что ее супруг все еще пытается исправить ситуацию и спасти семью. «У нас разница в возрасте 17 лет. И мне понятно, что если я не смогу родить ему ребенка, то мне придется пережить то, с чем я уже сталкивалась, поэтому я решила пойти на опережение», - отметила она. По словам спортсменки, она считает, что 30-летний супруг Иван сам бросит ее, как когда-то поступил Илья Авербух, а потому она решила сама подать на развод. Кроме того, в передаче Ирина Лобачева заявила, что ее не устраивают скромные заработки мужа и его зависимость от интернет-игр, но самым возмутительным она считает тот факт, что он однажды позволил себе поднять на нее руку.«Он меня просто избил. Это было несколько раз. Я, конечно, и сама не подарок, могла даже спровоцировать. Не помню даже, с чего начинались некоторые скандалы. Возможно, это тоже стало причиной моего решения», - подчеркнула фигуристка. При этом, как рассказала Лобачева, она даже обращалась с заявлением в полицию на избившего ее супруга, однако позднее жалела его и забирала эти бумаги. В целом же, добавляет спортсменка, она просто устала от всего этого.