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Настя Голд: «Илья переживает, что Алёна снова бросится в омут с головой»

Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд помирились и снова строят отношения с чистого листа. Тем не менее, звезда реалити-шоу признается, саратовский шансонье переживает за новые отношения Алены Рапунцель с Кириллом Кондратьевым.
Настя Голд: «Илья переживает, что Алёна снова бросится в омут с головой»

Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Голд призналась, ей было тяжело после расставания с Ильей Яббаровым, но девушка думала, что они уже никогда не помирятся, ведь долгое время не общались и просто избегали друг друга. Тем не менее, саратовский шансонье сделал первый шаг, а Голд ответила взаимностью, она поняла, что чувства остались те же, ведь любит мужчину.

Теперь, отметила Анастасия Голд, она и Илья Яббаров снова выстраивают доверительные отношения, что тяжело, так как перед расставанием влюбленные причинили друг другу много боли и сказали обидные слова, теперь все приходится собирать буквально по крупицам, но оба готовы на это ради своего счастья. Тем не менее, брюнетка подчеркнула, она стала спокойнее после того, как узнала, что Алена Рапунцель строит отношения с новым "бывшим" участником проекта "Дом-2" Кириллом Кондратьевым. Мужчина уже один раз приходил на "Дом-2", а теперь вернулся именно к молодой мамочке.

Того нельзя сказать об Илье Яббарове, отметила Голд. Он не ревнует экс-избранницу, но обеспокоен ее судьбой. Бывший возлюбленный Рапунцель-младшей просто не хочет, чтобы она снова ушла "в омут с головой", как это было с Романом Макеевым. К маленькому Богдану саратовский шансонье мужчину не подпустит, пока не убедится, что проектант готов взять ответственность за Алену Савкину и ее ребенка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26

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