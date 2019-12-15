Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась на поведение своего сына Богдана





Не так давно Алена Савкина играла со своим сыном Богданом, когда малыш ударил молодую мамочку по носу, а ведь она только недавно сделала ринопластику. Теперь же участница проекта "Дом-2" и вовсе стала жаловаться на поведение мальчика. В разговоре со своим новым избранником - проектантом Кириллом Кондратьевым Рапунцель-младшая рассказала, что ночью плакала, когда малыш в очередной раз ее ударил по лицу. Мужчина в ответ пошутил, что вскоре Савкиной придется делать нос заново, однако она выглядела очень обеспокоенной и спросила у мужчины, что ей делать.Позже Алена Савкина также рассказала, что маленький Богдан часто бьет ее руками и ногами, когда утром она забирает его к себе у своей матери. Поклонники уже успели раскритиковать Рапунцель-младшую, в первую очередь за то, что она обратилась не к родительнице или врачам, а к своему избраннику, хотя на самом деле должна была уже давно обеспокоиться поведением малыша.