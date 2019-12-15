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Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон дождалась своей очереди на пластику груди

Участница и звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон недавно призналась, что решилась на операцию по увеличению груди. Теперь же блондинка поделилась радостной для себя новостью о том, что она станет обладательницей бюста 3,5 размера уже в среду.
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон дождалась своей очереди на пластику груди

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон не так давно призналась, что долго думала и в итоге решилась сделать операцию по увеличению груди. Тем не менее, блондинка не хочет стать обладательницей огромного бюста, в первую очередь она намерена его подтянуть и сделать красивее форму. Прежде на операции настаивал муж Райсон Андрей Шабарин, однако она тогда не решалась на перемены.

Розалия Райсон отметила, сейчас она получает много критики в свою сторону, хотя считает, в 22 года человек имеет право сам решать, что ему делать со своим телом. Блондинке часто говорят, что она променяла ребенка на грудь, ведь Андрей Шабарин, как известно, хочет стать отцом. Звезда реалити-шоу отметила, до замужества у них год не было нормальных отношений, все наладилось только после свадьбы, и теперь она хочет насладиться свадьбой.

Андрей Шабарин, по словам Райсон, тоже не готов стать отцом, как и она матерью. Многие женщины вместо того, чтобы рожать детей, идут, к примеру, на курсы китайского, но их за это никто не осуждает. О детях пара, по словам блондинки, станет думать через год, возможно, позже, но не сейчас. Пока в своей жизни жена Шабарина намерена изменить только грудь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:39

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