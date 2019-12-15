На Tesla Model S «натянули» угловатый дизайн Cybertruck
Американская компания Tesla не так давно в буквальном смысле взорвала Сеть презентацией своего нового электропикапа под названием Cybertruck. Дизайн этого авто оказался настолько непривычным, что варианты его применения к другим изделиям создаются энтузиастами до сих пор. К примеру, недавно угловатый дизайн нашумевшего пикапа попытались «натянуть» на седан Tesla Model S.
Независимый дизайнер, известный в Сети под псевдонимом Motor1, решил выяснить, как выглядел бы популярный электромобиль Tesla Model S, если бы дизайнеры компании выполнили его в том же стиле, что и представленный недавно Cybertruck, поэтому применил стилистику пикапа к седану. Судя по показанному дизайнером изображению, автомобиль обзавелся узнаваемыми острыми углами, треугольной крышей и плоской передней частью. Впрочем, часть углов автору этого проекта удалось смягчить, сделав их несколько более плавными. А вот как выглядит задняя часть, не показывается, зато очевидно, что машина вполне могла бы получить довольно вместительный багажный отсек.
Разумеется, сама компания не планирует изменять дизайн моделей в своей линейке электромобилей, приводя его в соответствие со стилем представленного ранее пикапа. Впрочем, если бы Илон Маск решился на такой шаг, Tesla Model S Cybersedan с ее угловатыми формами, вполне могла бы рассчитывать на свою долю популярности.
Независимый дизайнер, известный в Сети под псевдонимом Motor1, решил выяснить, как выглядел бы популярный электромобиль Tesla Model S, если бы дизайнеры компании выполнили его в том же стиле, что и представленный недавно Cybertruck, поэтому применил стилистику пикапа к седану. Судя по показанному дизайнером изображению, автомобиль обзавелся узнаваемыми острыми углами, треугольной крышей и плоской передней частью. Впрочем, часть углов автору этого проекта удалось смягчить, сделав их несколько более плавными. А вот как выглядит задняя часть, не показывается, зато очевидно, что машина вполне могла бы получить довольно вместительный багажный отсек.
Разумеется, сама компания не планирует изменять дизайн моделей в своей линейке электромобилей, приводя его в соответствие со стилем представленного ранее пикапа. Впрочем, если бы Илон Маск решился на такой шаг, Tesla Model S Cybersedan с ее угловатыми формами, вполне могла бы рассчитывать на свою долю популярности.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:12