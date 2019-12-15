Вдова Иосифа Кобзона рассказала о подарках от Александра Дотсмана





«Мы тогда сделали тур, дав 140 концертов, еле выдержали тот марафон», - вспомнил сам Дотсман и отметил, что выступление певца в КЗ «Россия» показывался в прямом эфире, а самом Иосифу Кобзону в тот вечер пришлось петь 12 часов. «Это была глыба, монументальный человек. Недавно ему открыли очень красивый памятник. Я даже поблагодарил Нелли Кобзон и его родных за него», - отметил Дотсман. А после выступления руководителя фонда на связь со студией вышла и сама вдова исполнителя, ушедшего из жизни в августе минувшего года. Она рассказала не только о том, как его фонд помогал Кобзону устраивать прощальный тур, но и поделилась некоторыми другими подробностями.В частности, Нелли Кобзон рассказала, что Александр Леонидович любил дарить роскошные и очень щедрые подарки. «Я как-то надела куртку, которую он подарил мне на день рождения. Я ее очень люблю. Этой вещи уже наверное лет семь или даже восемь», - подчеркнула она.