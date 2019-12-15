Ученые: Газированные напитки вредят только людям, но не планете





Эксперты заявили, что газированные напитки могут отрицательно сказаться на состоянии человека. В масштабах всей планеты ситуация с соответствующими объёмами не может оказать заметного влияния. Во время вскрытия напитков выделяемый СО2 является побочным продуктом. Фактически, углекислота всё равно оказалась бы атмосфере.Ученые подчеркивают, что газировка всё же вредна для людей. В ней имеется большое количество сахара. Частое употребление сладких продуктов может спровоцировать появление множества заболеваний, включая диабет и ожирение.