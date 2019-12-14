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Эксперты назвали самые провальные модели авторынка РФ в 2019 году

Эксперты составили список самых провальных моделей авторынка РФ в 2019 году. Реализация большей части отдельных продуктов транспортных средств исчисляется тысячами экземпляров, но некоторые не сумели преодолеть планку в 50 единиц.

Открывает список французская модель DS 7, представленная в 3-х версиях с бензиновым силовым агрегатом на 1,6 л и автоматической КПП. Модель также предлагает альтернативу в виде дизельных двигателей объёмом 1,5 либо 2 л, генерирующих 130 и 177 «лошадок» соответственно. Всего с начала года продана лишь 1 единица модели. Продолжает список SsangYong Actyon, которая оснащается 2-литровым двигателем мощностью 149 «лошадей». Всего за январь-ноябрь продан 1 экземпляр.

Модель Brilliance H 230 с ценником от 460 тысяч рублей была продана в количестве 2 единиц. Infiniti QX30 смогли продать в том же объёме. Модель SsangYong Tivoli продали в количестве 3 экземпляров на территории РФ.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:59

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