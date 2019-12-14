Даша Пынзарь выпустила свою мини-книгу о том, как заработать в Instagram





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Даша Пынзарь на своей странице в Instagram рассказала, что написала собственную мини-книгу, она уже поступила в продажу буквально несколько часов назад. Блогер решила рассказать, как именно можно зарабатывать деньги в соцсети Instagram, отметив, что ничего сложного здесь нет, справиться сможет любой, деньги будут поступать даже при маленьком количестве подписчиков.Даша Пынзарь отметила, у блогеров обычно много фолловеров, они многое могут себе позволить, часто публикуют в Instagram красивые снимки и рассказывают об успехах. Однако, по словам блондинки, есть и свои секреты и нюансы, о чем постаралась звезда рассказать в своей мини-книге. Причем собрала экс-проектантка там шесть советов с пошаговыми и инструкциями, как начать зарабатывать и монетизировать свой аккаунт в соцсети.Также Даша Пынзарь сравнила ведение блога с любой другой работой, отметив, успеха добиться сможет любой. Блогер постаралась рассказать, какие ролики снимать для дохода, какие фото публиковать и что писать в публикациях, чтобы привлечь внимание фолловеров. Стоимость книги Даша Пынзарь пока не раскрыла, однако уже получила поддержку со стороны подписчиков, которые с нетерпением ждали ее творение. В качестве бонуса блондинка также пообещала включить в мини-книгу список актуальных тем следующего года, так называемых ниш в Instagram, где можно заработать больше.