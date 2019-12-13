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Врачи рассказали, как избежать набора веса после новогодних застолий

Одной из основных причин, по которой многие люди после новогодних каникул начинают активно набирать лишний вес, является вовсе не изобилие и количество потребляемых блюд, а воздержание от еды перед праздниками. И если влезть в новое платье все же удастся, то после торжества природа возьмет свое и организм начнет набирать вес. О том, как избежать таких неприятностей во время насыщенных застольями новогодних каникул, рассказали врачи.
Врачи рассказали, как избежать набора веса после новогодних застолий

По словам специалистов, новогоднее меню вполне может быть вкусным, при этом оставаясь здоровым и правильным, нужно лишь придерживаться нескольких норм. Первое, от чего сразу же стоит отказаться на столе или хотя бы свести к минимуму – это острые и соленые блюда. Как известно, соль способна задерживать в организме воду. Также следует избегать разного рода переработанных и консервированных продуктов. А вот чтобы заправить салат, врачи рекомендуют не использовать магазинный майонез, а приготовить его самостоятельно. Тем более, что рецепт этого соуса давно известен и довольно прост. С точки зрения спиртных напитков, лучше всего разбавлять их обычной водой. Простые кубики льда прекрасно справятся с этой задачей, если речь идет об употреблении крепкого алкоголя. Более того, лучше всего отказаться от шампанского в новогоднюю ночь, отдав предпочтение именно крепкому спиртному, однако и его следует употребить не более 50 граммов. Можно также ограничиться 150 граммами вина, но не более.

Для того, чтобы не набрать впоследствии лишний вес, во время новогоднего застолья следует также стараться почаще откладывать от себя вилку с ножом и менять их местами, чтобы немного замедлить процесс потребления блюд. Наконец, не стоит забывать о необходимости занятия спортом даже во время праздничных каникул. А провести своего рода детокс после новогоднего застолья помогут сауна или баня.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:15

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