Дана Борисова об Андрее Малахове: "Ты самый порядочный, добрый и интеллигентный человек, с которым я знакома"

Дана Борисова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена рядом с Андреем Малаховым. Телеведущая одета в черные шорты и блузку с глубоким декольте, ее коллега выбрал синие брюки, белую рубашку и клетчатый пиджак. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте Дана Борисова написала, что Андрей Малахов самый порядочный, добрый и интеллигентный человек, с которым она знакома. Книга телеведущей под названием "Жизнь под кайфом" начинается с ее коллеги, поскольку именно он поддерживал ее во время лечения от наркотической зависимости. Дана Борисова всегда будет помнить доброту и заботу Андрея Малахова.В конце своей публикации телеведущая отметила, что ее книга предельно откровенна, она написана для зависимых людей, их близких, жён и родственников. Также в ней описано, куда идти или бежать, чтобы спастись от зависимости. Подписчики отметили, что Дана Борисова прекрасно выглядит.