Постройневшая Алла Пугачева появилась на встрече с Викторией Ворониной в молодежном наряде
Алла Пугачева пришла на встречу с автором своего хита «Позови меня с собой» Викторией Ворониной в молодежном наряде. Фанаты заметили, что Примадонна стала стройной и прекрасно выглядит.
Алла Пугачева встречалась Викторией Ворониной, автором хита «Позови меня с собой». На фотографии Примадонна позирует в ресторане. Артистка выглядит стройной и веселой. Для встречи она выбрала молодежный наряд, состоящий из футболки черного цвета с ярким принтом и обтягивающих черных брюк.
Фанаты написали в честь артистки много комментариев. Они похвалили ее фигуру, хорошее настроение и пожелали крепкого здоровья и творческих успехов.
Алла Пугачева встречалась Викторией Ворониной, автором хита «Позови меня с собой». На фотографии Примадонна позирует в ресторане. Артистка выглядит стройной и веселой. Для встречи она выбрала молодежный наряд, состоящий из футболки черного цвета с ярким принтом и обтягивающих черных брюк.
Фанаты написали в честь артистки много комментариев. Они похвалили ее фигуру, хорошее настроение и пожелали крепкого здоровья и творческих успехов.