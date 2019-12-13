Постройневшая Алла Пугачева появилась на встрече с Викторией Ворониной в молодежном наряде





Алла Пугачева встречалась Викторией Ворониной, автором хита «Позови меня с собой». На фотографии Примадонна позирует в ресторане. Артистка выглядит стройной и веселой. Для встречи она выбрала молодежный наряд, состоящий из футболки черного цвета с ярким принтом и обтягивающих черных брюк.Фанаты написали в честь артистки много комментариев. Они похвалили ее фигуру, хорошее настроение и пожелали крепкого здоровья и творческих успехов.