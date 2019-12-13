Учёные представили новый сценарий развития дополнительных измерений





Специалисты НИЯУ МИФИ вместе с коллегами из Института математики и механики им. Н. И. Лобачевского изучили причины роста Вселенной до огромных величин и попытались выяснить, почему дополнительные области очень маленькие. Основой послужила теория Большого взрыва, итогом которого стало разрастание Вселенной. Физики считают, что эксперты ещё должны исследовать роль дополнительных измерений в отслеживаемых физических явлениях и в ранней Вселенной. Им необходимо будет рассмотреть, имеют ли одинаковые границы и форму дополнительные измерение в разных областях пространства.Учёные подметили, что комплект физических величин очень большой, среди которых масса частиц, их заряды и т. д. Это приводит к тому, что дополнительное расстояние, описывающее их, может иметь очень сложную форму. Физики отметили, что данное исследование - это всего лишь попытка получить новые знания, которые планируют использовать для сбережения цивилизации во Вселенной, понемногу охладевающей после Большого взрыва.