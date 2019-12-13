Forbes оценил новейшую дизель-электрическую подлодку РФ





Автор материала подчеркивает, что силовой агрегат российской разработки использует свинцово-кислотные аккумуляторы повышенной мощности. Их дозарядка обеспечивается дизельным генератором. Подчеркивается, что ВМС США давно не принимают на вооружение неатомные подлодки. Последний раз это произошло в 50-х годах прошлого века.В числе сильных сторон разработки РФ автор материала отметил компактные размеры подлодки. Стоимость содержания экипажа такого типа субмарины была оценена как относительно небольшая. Вдобавок, морская машина имеет возможность отключения большей части собственных систем, что позволяет уменьшить риск обнаружения противником до минимальных знамений. Подлодка Б-274 создана в соответствии с проектом 636.3. Она стала частью Тихоокеанского флота российских ВМС 25 ноября этого года.