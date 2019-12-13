Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ страны





Согласно информационной графике, опубликованной изданием, воздушная разведка у границ Российской Федерации за отчетный период осуществлялась более чем двумя десятками различных летательных аппаратов. Сообщается также, что ни одного факта нарушения воздушного пространства, а также территориальных границ страны за отмеченный период времени допущено не было. В Министерстве обороны России также подчеркивают, что за минувшую неделю пилоты российских ВКС в рамках проведения боевой подготовки, осуществили 139 вылетов на 48 различных военных аэродромах.