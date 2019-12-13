Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ страны
Российским истребителям за минувшую неделю приходилось 5 раз осуществлять вылеты по тревоге и подниматься в воздух с целью недопущения фактов нарушения границ страны самолетами других государств. Такие данные приводятся в публикации издания «Красная звезда» со ссылкой на источники в отечественном оборонном ведомстве.
Согласно информационной графике, опубликованной изданием, воздушная разведка у границ Российской Федерации за отчетный период осуществлялась более чем двумя десятками различных летательных аппаратов. Сообщается также, что ни одного факта нарушения воздушного пространства, а также территориальных границ страны за отмеченный период времени допущено не было. В Министерстве обороны России также подчеркивают, что за минувшую неделю пилоты российских ВКС в рамках проведения боевой подготовки, осуществили 139 вылетов на 48 различных военных аэродромах.
Согласно информационной графике, опубликованной изданием, воздушная разведка у границ Российской Федерации за отчетный период осуществлялась более чем двумя десятками различных летательных аппаратов. Сообщается также, что ни одного факта нарушения воздушного пространства, а также территориальных границ страны за отмеченный период времени допущено не было. В Министерстве обороны России также подчеркивают, что за минувшую неделю пилоты российских ВКС в рамках проведения боевой подготовки, осуществили 139 вылетов на 48 различных военных аэродромах.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:33