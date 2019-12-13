Андрей Губин возвращается на сцену





Андрея Губина считали самым популярным артистом 90-х. Его альбомы продавались огромными тиражами, а плакаты с вокалистом были у всех подростков того времени. Артисту уже 45 лет и он давно не беседует с корреспондентами. После того, как ему озвучили диагноз – левосторонняя прозопалгия лица, из-за сильных болей трудиться он не мог.Недавно продюсер Тарас Ващишин показал снимок с Андреем Губиным в студии. Он сообщил, что имеет хорошие новости и чувствует возвращение певца. Новости очень порадовали фанатов, ведь уже никто и не мечтал увидеть артиста на сцене.Все это время Андрей Губин писал много стихов, из которых получатся превосходные хиты. Фанаты спрашивают о гастролях вокалиста, но продюсер отвечает уклончиво, что должны быть и композиции, и тур.Напомним, что Андрей Губин все это время писал для популярных исполнителей. Поклонники уверены, что появление певца должно произвести фурор, но сам вокалист о дальнейших планах пока не сообщает.