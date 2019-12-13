В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупке ювелирных украшений в интернете





Такой метод торговых отношений весьма прост и удобен, но существуют риски приобретения подделки, если к этому делу подойти без должного внимания. Специалисты из Роспотребнадзора советуют в первую очередь обратить внимание на пробирное клеймо и именник (оттиск производителя), в котором содержится индивидуальный код изготовителя, информация о территориальной инспекции и дата выпуска ювелирного изделия.Кроме того, украшение должно иметь несколько опломбированных ярлыков с данными о: наименовании изделия и изготовителя (или импортера) с их адресами. В документах должно указываться название металла, выступившего в качестве исходного материала, артикул, вес, размер и виды драгоценных камней с их характеристиками. При этом необходимо сохранить кассовый и товарный чеки, они помогут вернуть товар, если он оказался плохого качества или же его потребовалось возвратить в течение семи дней после приобретения.