Певица Валерия очень редко ездит по Москве без водителя

Певица Валерия ежедневно делает публикации в социальных сетях и общается с фанатами. Сегодня знаменитая исполнительница опубликовала фотографию, на которой она стоит возле аппарата для оплаты парковки и берет чек. Одета возлюбленная продюсера Иосифа Пригожина в кожаные укороченные брюки, серый свитер, белый пуховик и сапоги на каблуке. Также знаменитость дополнила свой образ броским макияжем. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram певица Валерия написала: "Мы очень редко ездим по Москве без водителя, а я вообще не сажусь здесь за руль, только паркинг оплачиваю".Подписчики буквально засыпали исполнительницу различными комплиментами. Они отметили, что певице не нужно садиться за руль, поскольку в Москве движение очень сильное. Всего за несколько десятков минут публикация супруги Иосифа Пригожина набрала более 3 500 лайков.