На Юпитере зарегистрировали появление нового гигантского шторма
На Юпитере 3 ноября 2019 года нашли гигантский шторм, в котором скорость потоков ветра составляет 362 км/ч. Во время 22-го приближения к планете зонда «Juno» зарегистрировали присутствие у южного полюса бури, выросшей за 2 года до размеров Центрального федокруга России.
Новый циклон стал частью группы из 6 штормов, сформировав гексагональную структуру, которая несколько похожа на атмосферный феномен у области северного полюса Сатурна. Аппарат «Juno» использовал камеры для регистрации данных в инфракрасном и видимом спектрах, что дало возможность оценить гигантские циклоны. У северного полюса их оказалось 9 штук, в рядом с южным – 6. Среди ключевых вопросов, которые оценивают ученые, оказалась проблема высокой стабильности сформированных воздушных потоков. Многие сравнивали их с вихрями на Земле, развитие которых происходит в течение нескольких недель, после чего фиксируется исчезновение штормов. Причина долгой жизни вихрей на поверхности Юпитера остаётся неразгаданной.
«Каждый новый полёт зонда позволяет подтвердить информацию о наличии 5 бурь у южного полюса Юпитера вокруг центрального вихря. Таким образом формируется 5-угольник, дающий системе определённую стабильность. Эти 6 циклонов не продемонстрировали признаков ослабления либо удаления от своей позиции. В период 22-го приближения к Юпитеру зонд обнаружил новый вихрь, присоединившийся к этому клубу», – сообщил Скотт Болтон, возглавляющий миссию «Juno».
На сегодня новый циклон имеет скорость ветра порядка 362 км/ч, а его размер несколько меньше, если сравнивать с 6 «соседями». Исследователи прогнозируют его выравнивание до уровня остальных объектов.
«Зафиксированные «Juno» циклоны представляют собой совершенно новые для научного сообщества явления, которые ранее не регистрировались и не могли быть предсказаны. Исследование их природы при помощи систематических наблюдений, а также создания компьютерных моделей помогает раскрывать больше данных о физике движения жидкостей и процессах, возникающих в атмосферах планет-гигантов. Надеюсь, последующие пролёты зонда дадут нам большее количество данных и откроют принципы, стоящие за развитием циклонов», – отметил Ченг Ли, входящий в группу миссии из Калифорнийского университета.
Новый циклон стал частью группы из 6 штормов, сформировав гексагональную структуру, которая несколько похожа на атмосферный феномен у области северного полюса Сатурна. Аппарат «Juno» использовал камеры для регистрации данных в инфракрасном и видимом спектрах, что дало возможность оценить гигантские циклоны. У северного полюса их оказалось 9 штук, в рядом с южным – 6. Среди ключевых вопросов, которые оценивают ученые, оказалась проблема высокой стабильности сформированных воздушных потоков. Многие сравнивали их с вихрями на Земле, развитие которых происходит в течение нескольких недель, после чего фиксируется исчезновение штормов. Причина долгой жизни вихрей на поверхности Юпитера остаётся неразгаданной.
«Каждый новый полёт зонда позволяет подтвердить информацию о наличии 5 бурь у южного полюса Юпитера вокруг центрального вихря. Таким образом формируется 5-угольник, дающий системе определённую стабильность. Эти 6 циклонов не продемонстрировали признаков ослабления либо удаления от своей позиции. В период 22-го приближения к Юпитеру зонд обнаружил новый вихрь, присоединившийся к этому клубу», – сообщил Скотт Болтон, возглавляющий миссию «Juno».
На сегодня новый циклон имеет скорость ветра порядка 362 км/ч, а его размер несколько меньше, если сравнивать с 6 «соседями». Исследователи прогнозируют его выравнивание до уровня остальных объектов.
«Зафиксированные «Juno» циклоны представляют собой совершенно новые для научного сообщества явления, которые ранее не регистрировались и не могли быть предсказаны. Исследование их природы при помощи систематических наблюдений, а также создания компьютерных моделей помогает раскрывать больше данных о физике движения жидкостей и процессах, возникающих в атмосферах планет-гигантов. Надеюсь, последующие пролёты зонда дадут нам большее количество данных и откроют принципы, стоящие за развитием циклонов», – отметил Ченг Ли, входящий в группу миссии из Калифорнийского университета.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:10