На Юпитере зарегистрировали появление нового гигантского шторма





Новый циклон стал частью группы из 6 штормов, сформировав гексагональную структуру, которая несколько похожа на атмосферный феномен у области северного полюса Сатурна. Аппарат «Juno» использовал камеры для регистрации данных в инфракрасном и видимом спектрах, что дало возможность оценить гигантские циклоны. У северного полюса их оказалось 9 штук, в рядом с южным – 6. Среди ключевых вопросов, которые оценивают ученые, оказалась проблема высокой стабильности сформированных воздушных потоков. Многие сравнивали их с вихрями на Земле, развитие которых происходит в течение нескольких недель, после чего фиксируется исчезновение штормов. Причина долгой жизни вихрей на поверхности Юпитера остаётся неразгаданной., – сообщил Скотт Болтон, возглавляющий миссию «Juno».На сегодня новый циклон имеет скорость ветра порядка 362 км/ч, а его размер несколько меньше, если сравнивать с 6 «соседями». Исследователи прогнозируют его выравнивание до уровня остальных объектов., – отметил Ченг Ли, входящий в группу миссии из Калифорнийского университета.