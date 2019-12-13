Стало известно о тайном бизнесе участницы "Дом-2" Розалии Райсон, о котором не знает даже муж Андрей Шабарин





Ещё не так давно Розалия сочиняла мечты о том, как выйти замуж, завести семью и готовить еду на кухне, проще говоря, стать образцовой домохозяйкой. Но на данный момент её планы кардинально поменялись. Теперь Райсон мечтает создать собственный бизнес.Одна из идей, которая посетила Розу – это создание своего личного шоу-рума. А всего лишь несколько недель назад она получила диплом в направлении по наращиванию волос. Но дальше дело в сфере причёсок пока не продвинулось. Всё дело в том, что её муж запретил заниматься у них дома наращиванием волос. Но это не стало препятствием для Розалии в осуществлении её планов.Недавно выяснилось, что Розалия Райсон в тайне от своего благоверного стала наведываться в салон красоты, находящийся прямо на территории телешоу «Дом-2». Именно здесь девушка оттачивает своё мастерство, совершенствует навыки и мечтает о своём салоне.