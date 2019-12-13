Заслуженная артистка Екатерина Дурова скончалась на 61-м году жизни





Как рассказала агентству представитель театра Мария Малкина, Дурова ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Кроме того, она добавила, что о времени и месте прощания с актрисой будет сообщено немного позднее. Отмечается, что Дурова в последнее время страдала онкологическим заболеванием, а причиной ее смерти стали осложнения после перенесенной операции.Екатерина Дурова родилась в актерской семье известного советского артиста Льва Дурова и актрисы театров «Ленком» и «Современник» Ирины Кириченко. Окончив ГИТИС она играла на сценах театров на Малой Бронной и на Таганке, а в ее кинематографической карьере насчитывается около трех десятков фильмов.