Александр Стефанович рассказал свою историю любви с Аллой Пугачевой

Александр Стефанович впервые встретился с Аллой Пугачевой благодаря поэту Леониду Дербеневу. Режиссер тогда считал, что они интересовались вопросами раскрутки артистки, выступавшей с их песнями. Они, по его предположениям, надеялись на получение Пугачевой роли в некой музыкальной ленте., — рассказал драматург.Во время пребывания в гостях у Дербенева певица произвела на Стефановича сильное впечатление, поскольку оказалась весьма общительной, любила танцевать и петь. Режиссер подвёз её к дому, а спустя несколько дней пригласил посетить ресторан. После этого они поехали к Стефановичу. Режиссер признался певице в чувствах, распечатав послание. В качестве ответа он поучил допечатку на том же листе со словами «Пусть будет так». Там же Пугачева отметила: «Если нельзя, но очень хочется, то можно!», — отметил Стефанович.После брака с Аллой Пугачевой режиссёр стал её имиджмейкером и выступал с позиции продюсера. Для супруги Александр Стефанович создал список главных принципов работы артистки. Она должна была создавать на сцене целые спектакли, а не просто петь. Тематика композиций крутилась вокруг тяжелой женской судьбы и одиночества. Одним з пунктов числился «Пугачевский бунт», описывающий процесс появления на ТВ. Певица должна была не только периодически появляться на экранах, но также на определённые периоды исчезать из поля зрения общественности, чтобы провоцировать у поклонников мысли о якобы «запрете» Пугачевой. Это должно было вызывать сочувствие фанатов.При этом поклонники нередко преследовали Пугачеву. Как-то дверь квартиры облили бензином и подожгли. Было много случаев, о которых Александр Стефанович хотел бы забыть. Причины расставания пары стали причиной множества слухов. Алла Пугачева говорила об изменах Стефановича, а тот это опровергал. В студии проекта «Звёзды сошлись» он сообщил, что однажды столкнулся с неприятностями. Попав под давление властей, он вместо поддержки Пугачевой получил упрёки., - признался драматург.