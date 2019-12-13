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Александр Стефанович рассказал свою историю любви с Аллой Пугачевой

Александр Стефанович рассказал свою историю любви с Аллой Пугачевой. Режиссёр часто говорил о своём новаторском подходе в период СССР и создании стиля певицы, однако поклонники выражают сомнения относительно его вклада в популярность знаменитости.
Александр Стефанович рассказал свою историю любви с Аллой Пугачевой

Александр Стефанович впервые встретился с Аллой Пугачевой благодаря поэту Леониду Дербеневу. Режиссер тогда считал, что они интересовались вопросами раскрутки артистки, выступавшей с их песнями. Они, по его предположениям, надеялись на получение Пугачевой роли в некой музыкальной ленте.

«Я о ней в то время ничего не знал. Песня “Арлекино” совершенно не ассоциировалась со стройной рыжеволосой и губастой девчонкой», — рассказал драматург.

Во время пребывания в гостях у Дербенева певица произвела на Стефановича сильное впечатление, поскольку оказалась весьма общительной, любила танцевать и петь. Режиссер подвёз её к дому, а спустя несколько дней пригласил посетить ресторан. После этого они поехали к Стефановичу. Режиссер признался певице в чувствах, распечатав послание. В качестве ответа он поучил допечатку на том же листе со словами «Пусть будет так». Там же Пугачева отметила: «Если нельзя, но очень хочется, то можно!»

«У той “переписки” был свой подтекст. В то время у меня была невеста, у неё — жених. Однако мы сделали иной выбор», — отметил Стефанович.

После брака с Аллой Пугачевой режиссёр стал её имиджмейкером и выступал с позиции продюсера. Для супруги Александр Стефанович создал список главных принципов работы артистки. Она должна была создавать на сцене целые спектакли, а не просто петь. Тематика композиций крутилась вокруг тяжелой женской судьбы и одиночества. Одним з пунктов числился «Пугачевский бунт», описывающий процесс появления на ТВ. Певица должна была не только периодически появляться на экранах, но также на определённые периоды исчезать из поля зрения общественности, чтобы провоцировать у поклонников мысли о якобы «запрете» Пугачевой. Это должно было вызывать сочувствие фанатов.

При этом поклонники нередко преследовали Пугачеву. Как-то дверь квартиры облили бензином и подожгли. Было много случаев, о которых Александр Стефанович хотел бы забыть. Причины расставания пары стали причиной множества слухов. Алла Пугачева говорила об изменах Стефановича, а тот это опровергал. В студии проекта «Звёзды сошлись» он сообщил, что однажды столкнулся с неприятностями. Попав под давление властей, он вместо поддержки Пугачевой получил упрёки.

«Думал, будем вместе и в горе, и в радости, но “в горе” — не вышло», - признался драматург.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:28

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