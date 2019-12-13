Ученые обнаружили звезды в форме бублика
Группа ученых из Португалии и Испании разработала теоретическую модель, благодаря которой сумела обнаружить бозонные звезды – гипотетические космические объекты, состоящие не из фермионов, как уже известные науке звезды, а из бозонов. Подобные звезды, отмечают специалисты, могут обладать формой «бублика», однако из-за сильных внешних возмущений, они очень быстро распадаются.
Бозоны являются частицами, способными сохранять неизменное квантовое состояние, фактически не изменяя его. От фермионов эти частицы отличаются тем, что на них не воздействует принцип запрета Паули. Фермионы, как правило, лежат в основе материй, а бозоны являются так называемыми переносчиками взаимодействия. Их способность находиться в одинаковом квантовом состоянии может приводить к появлению более крупных объектов, в том числе звезд. В своей новой научной работе европейские астрофизики установили, могут ли вращающиеся звезды из бозонов сохранять стабильность. С этой целью они воспользовались численной моделью на основе теории относительности.
Исследователями были рассмотрены два базовых сценария со скалярными и векторными звездами, сформированными частицами с нулевым и единичным спином, соответственно. Так и было установлено, что скалярные звезды обладают формой тора, а векторные – сохраняют сферическую форму, пусть и немного сплюснуты у своих полюсов. В ближайшем будущем физики рассчитывают установить, всегда ли скалярные звезды находятся в нестабильном состоянии или же этот показатель находится в определенной зависимости от свойств частиц темной материи, которая лежит в их основе.
Бозоны являются частицами, способными сохранять неизменное квантовое состояние, фактически не изменяя его. От фермионов эти частицы отличаются тем, что на них не воздействует принцип запрета Паули. Фермионы, как правило, лежат в основе материй, а бозоны являются так называемыми переносчиками взаимодействия. Их способность находиться в одинаковом квантовом состоянии может приводить к появлению более крупных объектов, в том числе звезд. В своей новой научной работе европейские астрофизики установили, могут ли вращающиеся звезды из бозонов сохранять стабильность. С этой целью они воспользовались численной моделью на основе теории относительности.
Исследователями были рассмотрены два базовых сценария со скалярными и векторными звездами, сформированными частицами с нулевым и единичным спином, соответственно. Так и было установлено, что скалярные звезды обладают формой тора, а векторные – сохраняют сферическую форму, пусть и немного сплюснуты у своих полюсов. В ближайшем будущем физики рассчитывают установить, всегда ли скалярные звезды находятся в нестабильном состоянии или же этот показатель находится в определенной зависимости от свойств частиц темной материи, которая лежит в их основе.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:40