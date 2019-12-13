Юлия Барановская провела "весёлую ночь" на дне рождения певца Emina

Юлия Барановская ведет активный образ жизни и делится всем происходящим со своими преданными поклонниками в социальных сетях. Недавно она показала фанатам несколько фотографий, сделанных сегодня ночью. На снимках знаменитость запечатлена с российскими артистами, одета она в черный комбинезон с глубоким декольте и большими волнистыми рукавами. На первом фото телеведущая запечатлена с табличкой в руке с надписью "Я была права". В комментарии к публикации в Instagram Юлия Барановская написала: "Это была очень весёлая ночь. Emin ещё раз с днём рождения тебя, мой друг".В конце Юлия Барановская отметила, что у Эмина Агаларова, более известного под псевдонимом Emin, вышел новый альбом под названием "Девочка моя". Фанаты пришли в восторг от наряда телеведущей. Они оставили свои комплименты и множество отметок "Мне нравится".