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Звезда "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что не желает видеться с родной матерью

Участница скандального телевизионного реалити шоу «Дом-2» Милена Безбородова откровенно поговорила с Антоном Беккужевым. В беседе девушка отметила, что у нее нет никакого желания ни общаться, ни видеть свою родительницу.

Звезда "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что не желает видеться с родной матерью

Стоит отметить, что Безбородова неоднократно заявляла, что у нее нет никакого желания поддерживать какую-либо связь со своей родной мамой. Однако называть причины Милена все-таки отказывается.

Сам Беккужев предложил, чтобы Безбородова все-таки попыталась забыть все свои старые обиды и постаралась простить свою маму.
Милена Безбородова ответила, что не собирается проявлять самостоятельно инициативу и писать, а уж тем более просить о встрече первая не будет. При этом она отметила, что если мать попросит ее увидеться, то она, конечно же, придет.


Ко всему Милена Безбородова утверждает, что ее родная мать делает все, чтобы настроить против нее родных сестру, а также брата, и она не может этого ни понять, ни принять.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:20

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