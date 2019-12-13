«Устранила недостаток»: Вера Брежнева рассказала о проведенной операции





Вера Брежнева вошла в состав группы «ВИА Гра» в 20-летнем возрасте. Первые свои заработанные деньги артистка отправляла семье. Более того, уже тогда у нее была маленькая дочь, за которой присматривали родители, сейчас же Соне уже 18 лет. Об этом артистка рассказала в шоу «50 вопросов». Как только гонорары певицы начали увеличиваться, она решилась накопить денег на операцию, которая была ее главной мечтой в то время. Певица хотела восстановить зрение. «У нас это все тогда только-только начиналось, поэтому лазерная коррекция зрения стоила очень дорого», - отметила она.Брежнева отмечает, что заплатить за операцию нужно было около 1500 долларов. Однако, как только артистка накопила половину этой суммы, у нее украли деньги. «Пришлось копить снова», - вспоминает она.