Роза Сябитова призвала женщин делать сюрпризы мужчинам и приезжать к ним неожиданно в гости

Роза Сябитова любит давать советы своим преданным поклонникам в социальных сетях. Также она часто отвечает своим фанатам на разные вопросы. Сегодня соведущая телепередачи «Давай поженимся» показала поклонникам снимок, на котором она сидит за столом и что-то рассказывает своему собеседнику, оставшемуся за кадром. Одета знаменитость в серую блузку и вязаную кофту. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте она написала, что лучший сюрприз для мужчины на новый год — это неожиданно приехать к нему в гости. Также телеведущая посоветовала позвонить возлюбленному и сказать: "Милый, жди меня, я уже близко!"В конце своей публикации Роза Сябитова спросила у подписчиков, любят ли они сюрпризы. Фанаты не заставили себя долго ждать и начали писать, что любят разные неожиданности, только если они хорошие. Некоторые рассказали свои истории, которые произошли с ними совсем недавно.