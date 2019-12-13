Ученые создали тест слюны для определения рака рта и горла на ранней стадии





Тони Джун Хуан, учёный Университета Дьюка, объяснил, что вирус папилломы человека имеет связь с раком рта и горла. Экзосомы являются крошечными микровезикулами, которые происходят из клеток, выделяющихся в жидкости организма. Полагается, что они участвуют в межклеточной коммуникации, и их численность умножается, что связано с некоторыми видами рака. Акустофлюидика — это прогрессивная технология, объединяющая акустику и микрофлюидику. Образцы жидкости рассматривают с применением крошечного акустофлюидного чипа, который разработан для отделения экзосом слюны с помощью удаления нежелательных частиц по размеру, оставляя обогащенные экзосомами концентрированные образцы, облегчающие раскрытие характерных для опухоли биомаркеров.В новом исследовании эксперты рассмотрели образцы слюны 10 пациентов, которым диагностировали вирус папилломы человека и рак ротоглотки с использованием нового теста. В 80% эпизодов они смогли установить опухолевые биомаркеры.