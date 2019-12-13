Ученые создали тест слюны для определения рака рта и горла на ранней стадии
Злокачественные опухоли, которые возникают в задней части рта и в верхней части горла, зачастую диагностируют лишь на последней стадии. Специалисты смогли создать особый тест слюны, помогающий определить онкозаболевание на начальном этапе.
Тони Джун Хуан, учёный Университета Дьюка, объяснил, что вирус папилломы человека имеет связь с раком рта и горла. Экзосомы являются крошечными микровезикулами, которые происходят из клеток, выделяющихся в жидкости организма. Полагается, что они участвуют в межклеточной коммуникации, и их численность умножается, что связано с некоторыми видами рака. Акустофлюидика — это прогрессивная технология, объединяющая акустику и микрофлюидику. Образцы жидкости рассматривают с применением крошечного акустофлюидного чипа, который разработан для отделения экзосом слюны с помощью удаления нежелательных частиц по размеру, оставляя обогащенные экзосомами концентрированные образцы, облегчающие раскрытие характерных для опухоли биомаркеров.
В новом исследовании эксперты рассмотрели образцы слюны 10 пациентов, которым диагностировали вирус папилломы человека и рак ротоглотки с использованием нового теста. В 80% эпизодов они смогли установить опухолевые биомаркеры.
Тони Джун Хуан, учёный Университета Дьюка, объяснил, что вирус папилломы человека имеет связь с раком рта и горла. Экзосомы являются крошечными микровезикулами, которые происходят из клеток, выделяющихся в жидкости организма. Полагается, что они участвуют в межклеточной коммуникации, и их численность умножается, что связано с некоторыми видами рака. Акустофлюидика — это прогрессивная технология, объединяющая акустику и микрофлюидику. Образцы жидкости рассматривают с применением крошечного акустофлюидного чипа, который разработан для отделения экзосом слюны с помощью удаления нежелательных частиц по размеру, оставляя обогащенные экзосомами концентрированные образцы, облегчающие раскрытие характерных для опухоли биомаркеров.
В новом исследовании эксперты рассмотрели образцы слюны 10 пациентов, которым диагностировали вирус папилломы человека и рак ротоглотки с использованием нового теста. В 80% эпизодов они смогли установить опухолевые биомаркеры.