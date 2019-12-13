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Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассказала о жизни в Волгограде

После ухода с проекта "Дом-2" Алиана Устиненко несколько раз выходила замуж за своего мужа Александра Гобозова и снова разводилась. Сейчас певица живет на два города - Волгоград и Москву, в столице снимает клипы и записывает песни, а в Волгограде у нее все родные и сын, который в следующем году пойдет в школу.
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассказала о жизни в Волгограде

Звезда проекта "Дом-2" Алина Устиненко рассказала, что не жалеет о жизни на реалити-шоу, однако в другие проекты она пока идти не собирается. Недавно певица принимала участие в одном из шоу на YouTube, которое организовали ее друзья, там нужно было на спор съесть блюдо. Вот такие развлекательные программы Алиане Устиненко нравятся, но снова отправиться на несколько лет на какой-либо проект она не хочет.

С бывшим мужем и свекровью Алиана Устиненко уже успела наладить отношения, она отметила, что теперь стала мудрее и терпимее, многое пропускает и закрывает глаза, идет на уступки. Пока звезда живет на два города - Волгоград и Москву, в столицу ездит на несколько дней, так как занимается музыкой, пишет песни. Также Алиана Устиненко успевает вести свой бизнес в Сети и воспитывать маленького сына, уже в следующем году мальчик пойдет в школу.

Пока Алиана Устиненко не решила с местом постоянного жительства, но уже знает, что нужно определиться, в Москве она жить не хочет. В творчестве певица тоже не спешит, у нее нет четкой цели стать знаменитой и известной. Пока звезда просто занимается любимым делом и записывает первый альбом, дата выхода которого назначена на весну следующего года. Певица пишет и записывает песни в стиле хип-хоп, R&B. Изначально волгоградка исполняла поп-музыку, но позже изменила свой выбор на то, что ей близко.

В дальнейших планах, отметила Алиана устиненко, воспитывать сына, путешествовать, работать и развиваться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

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