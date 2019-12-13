Татьяна Брухунова: "Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной талии"

Татьяну Брухунову часто критикуют за ее манеру одеваться. Некоторые называют стиль помощницы Евгения Петросяна устаревшим и задают ей вопросы, когда она начнет одеваться согласно моде. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в серой шубе и черной шапке с большим меховым помпоном. Свой образ Татьяна Брухунова дополнила зеленым шарфом и маленькой сумочкой. В комментарии в Instagram молодая помощница знаменитого комика написала, что даже если джинсы на заниженной талии вновь вернутся в моду, она никогда их себе не купит.В конце своего поста знаменитость решила поинтересоваться у подписчиков, есть ли для них "бескомпромиссный антитренд". Фанаты начали писать, какую именно одежду они бы не купали бы себе. Некоторые согласились со словами Татьяны Брухуновой и заявили, что не стали бы носить джинсы на заниженной талии.