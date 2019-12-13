Татьяна Брухунова: "Я никогда не куплю себе джинсы на заниженной талии"
На странице в Instagram Татьяна Брухунова заявила, что никогда не купит себе джинсы на заниженной талии. Также молодая помощница Евгения Петросяна отметила, что для неё есть одежда, которую она считает "бескомпромиссным антитрендом".
Татьяну Брухунову часто критикуют за ее манеру одеваться. Некоторые называют стиль помощницы Евгения Петросяна устаревшим и задают ей вопросы, когда она начнет одеваться согласно моде. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в серой шубе и черной шапке с большим меховым помпоном. Свой образ Татьяна Брухунова дополнила зеленым шарфом и маленькой сумочкой. В комментарии в Instagram молодая помощница знаменитого комика написала, что даже если джинсы на заниженной талии вновь вернутся в моду, она никогда их себе не купит.
В конце своего поста знаменитость решила поинтересоваться у подписчиков, есть ли для них "бескомпромиссный антитренд". Фанаты начали писать, какую именно одежду они бы не купали бы себе. Некоторые согласились со словами Татьяны Брухуновой и заявили, что не стали бы носить джинсы на заниженной талии.
Татьяну Брухунову часто критикуют за ее манеру одеваться. Некоторые называют стиль помощницы Евгения Петросяна устаревшим и задают ей вопросы, когда она начнет одеваться согласно моде. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в серой шубе и черной шапке с большим меховым помпоном. Свой образ Татьяна Брухунова дополнила зеленым шарфом и маленькой сумочкой. В комментарии в Instagram молодая помощница знаменитого комика написала, что даже если джинсы на заниженной талии вновь вернутся в моду, она никогда их себе не купит.
В конце своего поста знаменитость решила поинтересоваться у подписчиков, есть ли для них "бескомпромиссный антитренд". Фанаты начали писать, какую именно одежду они бы не купали бы себе. Некоторые согласились со словами Татьяны Брухуновой и заявили, что не стали бы носить джинсы на заниженной талии.