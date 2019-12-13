Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров перестал общаться с Аленой Рапунцель и сыном Богданом





Не так давно участники проекта "Дом-2" Алена Рапунцель и Илья Яббаров смогли наладить отношения после разрыва, саратовский шансонье начал с радостью общаться со своим маленьким сыном Богданом. Тем не менее, это не понравилось нынешней его избраннице Анастасии Голд. То и дело между возлюбленными стали происходить ссоры и конфликты, дело даже дошло до расставания, на данный момент охарактеризовать отношения пары достаточно сложно.Последней каплей, как отметила Анастасия Голд, стало то, что Илья Яббаров хотел подарить экс-избраннице и матери его сына Богдана Алене Рапунцель на день рождения 101 розу, это практически вывело брюнетку из себя. Тем не менее, саратовский шансонье, видимо, прислушался к избраннице и перестал общаться не только с Рапунцель-младшей, но и собственным наследником.Анастасия Голд не раз объясняла, что не нравится ей не само общение возлюбленного Ильи Яббарова с сыном Богданом, а то, что там присутствует Алена Рапунцель, которая всегда одета слишком откровенно. В своем микроблоге саратовский шансонье все же публикует совместные снимки с наследником, трогательно признаваясь, как сильно он его любит.