Перечислены шесть видов чая для укрепления здоровья и похудения





На сегодняшний день большой популярностью пользуются чай ройбуш в виде травяной смеси, белый чай с полифенолами и флавоноидами, а также комбуча. Все напитки богаты антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами, поэтому они сокращают риски развития онкологических заболеваний, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и печени, а также улучшают состояние ротовой полости и обеспечивают зубы защитой от разрушения.В Японии и Китае востребован чай матча, внешне похожий на зеленый порошок. Он, как и женьшеневый чай, помогает избавиться от тревоги и улучшить настроение. Это позволяет снизить давление и вероятность возникновения инсульта. Кроме того, происходит повышение активности лейкоцитов, борющихся против опасных вирусов и бактерий. Для борьбы с лишним весом специалисты рекомендуют употреблять чай пуэра, подавляющий синтез жирных кислот.