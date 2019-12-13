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Алена Водонаева призналась, что ее возлюбленный младше на 14 лет и зарабатывает намного меньше звезды

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и модель Алена Водонаева во время интервью на YouTube-канале "Алена, блин" призналась, что на данный момент у нее есть возлюбленный. Как оказалось, мужчина младше звезды на 14 лет и зарабатывает намного меньше нее.
Алена Водонаева призналась, что ее возлюбленный младше на 14 лет и зарабатывает намного меньше звезды

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева развелась со своим вторым мужем Алексеем Комовым, диджеем, более известным, как Косинус, в июле прошлого года. Главной причиной расставания бизнесвумен назвала то, что она устала "тянуть груз отношений" на себе. По словам Водонаевой, она зарабатывала больше денег, а вот у мужа в финансовом плане не все было хорошо. Творчеством невозможно быть сытым, считает звезда, ведь она тоже пишет книги, это ей нравится, но дохода не приносит. В итоге брак распался, ведь Алена Водонаева хочет видеть рядом с собой мужчину, который будет зарабатывать, чтобы журналистка могла поспать.

Также Алена Водонаева отметила, что после развода она встречается с мужчинами только младше себя. Звезда "Дома-2" пока не спешит замуж и не знает, почему все выходит именно так, но к ней проявляют очень много внимания молодые мужчины, хотя она ничего для этого не делает.
"Я не знаю, почему так, но почему-то они все ко мне льнут, их так много. После того, как я развелась с Лешей, у меня ни одного парня моего возраста не было", - рассказала Алена Водонаева.


На данный момент Алена Водонаева встречается с мужчиной 23 лет, она не скрывает, что избранник зарабатывает намного меньше нее, но в то же время постоянно дарит звезде цветы и сладости, "делает все, как надо". Замуж за нынешнего молодого человека Водонаева не собирается, она в будущем и вовсе намерена обратить внимание на мужчин постарше, ведь нужно что-то менять.

Журналистка отметила, что ей нужен состоятельный муж, который может зарабатывать деньги, с доходом больше ее. Если человек будет зарабатывать меньше и будет "скупой душой", не будет стремиться, чтобы было хорошо, то замуж идти желания не будет, рассказала Алена Водонаева. "Розовые очки" она больше не надевает, ведь считает себя слишком взрослой для этого женщиной.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:16

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