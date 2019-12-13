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Овечкин вошел в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии Forbes

Александр Овечкин был включен изданием Forbes в топ-10 хоккеистов по величине доходов из клубов в составе НХЛ. Помимо него в списке также присутствует Артемий Панарин.
Овечкин вошел в топ-10 высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по версии Forbes

Спортсмены в топ-10 высокооплачиваемых спортсменов НХЛ в текущем сезоне суммарно заработают $159 млн. Данный показатель на 10% выше прошлогоднего показателя, рассчитанного Forbes. Возглавляет список Коннор Макдэвид, выступающий на льду в составе ХК «Эдмонтон Ойлерс». Его общий доход оценили в $18,5 млн. Для Остона Мэттьюса показатель несколько ниже - $18,2 млн. Доходы Митча Марнера оценили в $18 млн, Джона Тавареса - $17,6 млн, Кэри Прайса - $15,5 млн.

Оплата работы Александра Овечкина, по мнению аналитиков, доходит до отметки в $15 млн. Это позволило ему занять 6 строчку рейтинга. Доход Эрика Карлссона оценили в $14,9 млн, Артемия Панарина - $14,25 млн, Тайлера Сегина - $14 млн, а Сидни Кросби - $13,5 млн.

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Спорт
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:03

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