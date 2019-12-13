Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ей тяжело общаться с приходящими каждую неделю детьми





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ведет себя так, что ее давно подозревают в наличии психологических проблем, в частности, социофобии. Девушка с трудом скрывает, что общаться с людьми ей тяжело, так как очень часто она вступает в ссоры и конфликты с коллегами, периодически выходит из себя и критикует всех вокруг, кто не проявляет к ней привязанность, симпатию или восхищение. Не так давно проектантка стала списывать все на гормоны, ведь она беременна, но при этом даже угрожала коллегам, что изобьет их сковородой.Недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель снова продемонстрировала, как тяжело ей общаться с другими людьми, произошло это во время встречи участников реалити-шоу с детьми. В своей комнате жена Дмитрия Дмитренко призналась, что у нее нет желания идти к "странным" детям, да еще и проводить с ними викторину. Тем не менее, Рапунцель-старшая все же вышла к воспитанникам, рассказывала им, какие они милые и хорошие, общалась с ними и участвовала в викторине вместе с коллегами.