Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ей тяжело общаться с приходящими каждую неделю детьми
Организаторы проекта "Дом-2" решили занять свободное время участников и теперь каждую неделю на реалити-шоу приходят дети, чтобы пообщаться со звездами, которые даже проводят для воспитанников интересные викторины. Тем не менее, довольны не все, в частности, Рапунцель-старшая призналась, что ей тяжело общаться с детьми.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ведет себя так, что ее давно подозревают в наличии психологических проблем, в частности, социофобии. Девушка с трудом скрывает, что общаться с людьми ей тяжело, так как очень часто она вступает в ссоры и конфликты с коллегами, периодически выходит из себя и критикует всех вокруг, кто не проявляет к ней привязанность, симпатию или восхищение. Не так давно проектантка стала списывать все на гормоны, ведь она беременна, но при этом даже угрожала коллегам, что изобьет их сковородой.
Недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель снова продемонстрировала, как тяжело ей общаться с другими людьми, произошло это во время встречи участников реалити-шоу с детьми. В своей комнате жена Дмитрия Дмитренко призналась, что у нее нет желания идти к "странным" детям, да еще и проводить с ними викторину. Тем не менее, Рапунцель-старшая все же вышла к воспитанникам, рассказывала им, какие они милые и хорошие, общалась с ними и участвовала в викторине вместе с коллегами.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ведет себя так, что ее давно подозревают в наличии психологических проблем, в частности, социофобии. Девушка с трудом скрывает, что общаться с людьми ей тяжело, так как очень часто она вступает в ссоры и конфликты с коллегами, периодически выходит из себя и критикует всех вокруг, кто не проявляет к ней привязанность, симпатию или восхищение. Не так давно проектантка стала списывать все на гормоны, ведь она беременна, но при этом даже угрожала коллегам, что изобьет их сковородой.
Недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель снова продемонстрировала, как тяжело ей общаться с другими людьми, произошло это во время встречи участников реалити-шоу с детьми. В своей комнате жена Дмитрия Дмитренко призналась, что у нее нет желания идти к "странным" детям, да еще и проводить с ними викторину. Тем не менее, Рапунцель-старшая все же вышла к воспитанникам, рассказывала им, какие они милые и хорошие, общалась с ними и участвовала в викторине вместе с коллегами.