Россияне составили список самых страшных болезней





Самыми пугающими для респондентов оказались рак, инсульт, а также ВИЧ. Онкология является одним из самым страшных заболеваний для 69% опрошенных. ВИЧ и инсульт добавили в список 30% и 36% соответственно. Для 26% в списке пугающих болезней характерно присутствие недугов сердца, а для 20% — гепатита С. Боязнь венерических болезней и туберкулеза, органов дыхания и гриппа получили примерно по 15%.В соответствии со словами экспертов, страх россиян перед раком объясняется недоверием к существующей системе здравоохранения. В то же время ВИЧ попал в перечень вследствие необходимости увеличения в государстве мер по созданию толерантного отношения к лицам с этим вирусом., — отмечают специалисты.В соответствии с данными проведённого опроса, 76% россиян достаточно серьёзно следят за собственным здоровьем, а ещё 8% рассказали о появлении мнительности и тревожности. Прочие респонденты надеются на свой иммунитет.