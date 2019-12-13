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Россияне составили список самых страшных болезней

Россияне составили список самых страшных болезней. Опрос проводился 10-11 декабря на интернет-ресурсе «Здоровье Mail.ru» с привлечением свыше 3 тысяч пользователей.
Россияне составили список самых страшных болезней

Самыми пугающими для респондентов оказались рак, инсульт, а также ВИЧ. Онкология является одним из самым страшных заболеваний для 69% опрошенных. ВИЧ и инсульт добавили в список 30% и 36% соответственно. Для 26% в списке пугающих болезней характерно присутствие недугов сердца, а для 20% — гепатита С. Боязнь венерических болезней и туберкулеза, органов дыхания и гриппа получили примерно по 15%.

В соответствии со словами экспертов, страх россиян перед раком объясняется недоверием к существующей системе здравоохранения. В то же время ВИЧ попал в перечень вследствие необходимости увеличения в государстве мер по созданию толерантного отношения к лицам с этим вирусом.

«Высокие позиции инфарктов и инсультов объясняются их высокой распространённостью в списке причин смерти. У людей имеются множественные примеры таких случаев», — отмечают специалисты.

В соответствии с данными проведённого опроса, 76% россиян достаточно серьёзно следят за собственным здоровьем, а ещё 8% рассказали о появлении мнительности и тревожности. Прочие респонденты надеются на свой иммунитет.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:10

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