Телеведущий Влад Кадони в очередной раз уличил звезду "Дома-2" Сашу Черно во лжи





Телеведущий Влад Кадони успевает, как обычно, подогреть интерес перед финалом конкурса "Человек года" на проекте "Дом-2". На общей кухне экстрасенс побеседовал с участницей реалити-шоу "Дом-2" Сашей Черно. Супруга Иосифа Оганесяна поспешила пожаловаться на коллег Майю Донцову и Алексея Купина, якобы они все рассказывают начальству и постоянно ее выставляют хабалкой, хотя девушка на самом деле пытается донести до зрителей правду. Телеведущий поддержал звезду реалити-шоу, но внезапно в помещение вошла Майя Купина.Телеведущий Влад Кадони поспешил рассказать участнице проекта "Дом-2" об истинном отношении к ней Саши Черно, зная заведомо, что между девушками будет скандал. Примечательно, что уже давно зрители заметили - семейство Оганесян и Купины обо всем рассказывают начальству, но последние делают это более тонко. Новички, приходящие на реалити-шоу, обычно не охотно общаются с Сашей Черно, тогда как Майя Донцова лучше находит общий язык с ними.В итоге Саша Черно снова оказалась в невыгодном свете, а телеведущий, видимо, выполнил свою задачу и подогрел интригу к конкурсу "Человек года" перед финалом и окончательными результатами.