Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за периметром
Сейчас участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Никита Уманский находится в активном поиске. В программе «Бородина против Бузовой» Никита рассказал, что представительницы прекрасного пола, которые мечтают быть вместе с ним постоянно, присылают ему в Сети свои снимки.
Никита Уманский говорит, что после расставания с Клавдией Безверховой он стал в разы разборчивее в женщинах, чем был ранее. На данный момент Никита активно общается с теми девушками, которым он симпатичен.
Однако Уманский предпочел оставить в секрете, что именно ему пишут. Он отметил, что иногда девушки присылают откровенные фото. Уманский рассказал, что одна из девушек умудрилась его обмануть, и ему пришлось обнажить свое тело, хотя и без лица. Теперь он признается, что в любом случае будет все отрицать, если кто-то будет говорить подобное о нем, потому что ему стыдно.
Стоит отметить, что бывшие девушки Уманского неоднократно ловили его на измене в Сети, из-за чего в отношениях возникали конфликты.
Никита Уманский говорит, что после расставания с Клавдией Безверховой он стал в разы разборчивее в женщинах, чем был ранее. На данный момент Никита активно общается с теми девушками, которым он симпатичен.
Однако Уманский предпочел оставить в секрете, что именно ему пишут. Он отметил, что иногда девушки присылают откровенные фото. Уманский рассказал, что одна из девушек умудрилась его обмануть, и ему пришлось обнажить свое тело, хотя и без лица. Теперь он признается, что в любом случае будет все отрицать, если кто-то будет говорить подобное о нем, потому что ему стыдно.
Стоит отметить, что бывшие девушки Уманского неоднократно ловили его на измене в Сети, из-за чего в отношениях возникали конфликты.