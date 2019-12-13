Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за периметром





Никита Уманский говорит, что после расставания с Клавдией Безверховой он стал в разы разборчивее в женщинах, чем был ранее. На данный момент Никита активно общается с теми девушками, которым он симпатичен.Однако Уманский предпочел оставить в секрете, что именно ему пишут. Он отметил, что иногда девушки присылают откровенные фото. Уманский рассказал, что одна из девушек умудрилась его обмануть, и ему пришлось обнажить свое тело, хотя и без лица. Теперь он признается, что в любом случае будет все отрицать, если кто-то будет говорить подобное о нем, потому что ему стыдно.Стоит отметить, что бывшие девушки Уманского неоднократно ловили его на измене в Сети, из-за чего в отношениях возникали конфликты.