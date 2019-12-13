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Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за периметром

Сейчас участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Никита Уманский находится в активном поиске. В программе «Бородина против Бузовой» Никита рассказал, что представительницы прекрасного пола, которые мечтают быть вместе с ним постоянно, присылают ему в Сети свои снимки.

Участник "Дом-2" Никита Уманский ведет интимные переписки с девушками за периметром

Никита Уманский говорит, что после расставания с Клавдией Безверховой он стал в разы разборчивее в женщинах, чем был ранее. На данный момент Никита активно общается с теми девушками, которым он симпатичен.

Однако Уманский предпочел оставить в секрете, что именно ему пишут. Он отметил, что иногда девушки присылают откровенные фото. Уманский рассказал, что одна из девушек умудрилась его обмануть, и ему пришлось обнажить свое тело, хотя и без лица. Теперь он признается, что в любом случае будет все отрицать, если кто-то будет говорить подобное о нем, потому что ему стыдно.


Стоит отметить, что бывшие девушки Уманского неоднократно ловили его на измене в Сети, из-за чего в отношениях возникали конфликты.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:31

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