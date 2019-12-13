Лариса Гузеева в «Давай Поженимся!» рассказала о давних проблемах с алкоголизмом





По словам гостьи, увлечение пагубной привычкой привело к тому, что ей запретили общаться со своими детьми. Выслушав ее, телеведущая отметила, что и она себя доводила до плачевного состояния. Ларису Гузееву устраивал такой образ жизни, поэтому она никак не пыталась изменить его.Но однажды наступил момент, из-за которого актриса не могла подойти к зеркалу, чтобы просто взглянуть на свое отражение, поскольку его вид был ей «отвратителен». Лариса Гузеева не стала винить кого-то в сложившейся ситуации, но ей удалось найти силы для борьбы с алкоголизмом и лишним весом. Вспоминая прошлое, ведущая заявила, что больше никогда не вернется в ту жизнь.