Jeep представил Renegade и Compass с гибридными силовыми установками





Новые гибридные версии популярных внедорожников Renegade и Compass с подключаемой гибридной установкой, как утверждают в самой компании, демонстрируют более высокую производительность, чем их стандартные версии, при этом, оба автомобиля также отличаются и завидной экономией по расходу топлива. Обе новинки будут доступны для предварительного заказа уже в январе следующего года, а вот поставки первых образцов дилерам марки должны начаться лишь в июне. Сообщается, что новая гибридная установка включает в себя бензиновый 1,3-литровый турбированный двигатель и электромотор, способный выдавать до 260 Нм максимального крутящего момента.Оснащение моделей такими установками позволило производителю предложить покупателям Jeep Renegade в двух версиях – с увеличенной до 187 и 237 лошадиных сил мощностью, в то время как Compass будет поставляться в единственной гибридной компоновке с мощностью 237 лошадиных сил. Также в обоих автомобилях появилась новая электрическая полноприводная система.