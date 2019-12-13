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Николай Басков стал джином в новогодней сказке на НТВ

Известный российский певец Николай Басков примерил образ джина из восточных сказок для съемок в новогоднем музыкальном шоу на телеканале НТВ. Фотографией в этом образе артист поделился со своими поклонниками в социальной сети Instagram.
Николай Басков стал джином в новогодней сказке на НТВ

Перед новогодними праздниками крупные российские телеканалы создают свои сказки и музыкальные шоу, которые выйдут в эфир вечером 31 декабря. В одном из таких проектов принял участие золотой голос российской эстрады Николай Басков, не побоявшись существенно изменить привычный для себя имидж и превратиться в джина с синей кожей из сказки про Аладдина. На опубликованном в Instagram артиста снимке его можно увидеть в образе с полностью разукрашенным телом. «Скоро новогодние сказки», - пишет в подписи к этой публикации сам Николай Басков.

Подписчики певца в комментариях под этим снимком высоко оценили его перевоплощение и отметили, что уже с нетерпением ждут выхода нового шоу на экраны.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:21

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