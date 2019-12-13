Николай Басков стал джином в новогодней сказке на НТВ

Перед новогодними праздниками крупные российские телеканалы создают свои сказки и музыкальные шоу, которые выйдут в эфир вечером 31 декабря. В одном из таких проектов принял участие золотой голос российской эстрады Николай Басков, не побоявшись существенно изменить привычный для себя имидж и превратиться в джина с синей кожей из сказки про Аладдина. На опубликованном в Instagram артиста снимке его можно увидеть в образе с полностью разукрашенным телом. «Скоро новогодние сказки», - пишет в подписи к этой публикации сам Николай Басков.Подписчики певца в комментариях под этим снимком высоко оценили его перевоплощение и отметили, что уже с нетерпением ждут выхода нового шоу на экраны.